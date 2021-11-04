У чиновника начались проблемы с сердцем, сообщил его личный врач.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, где он сообщает о критическом состоянии и неудовлетворительном результате анализов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", – рассказала она.

Денисова также констатировала, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.

Читайте такжеСостояние здоровья Саакашвили в Грузии: стало известно о формировании врачебного консилиума"Призываю руководство Грузии соблюдать нормы международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества. Обращаюсь к грузинским властям обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью", – резюмировала она.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сказал, что состояние чиновника ухудшилось, и начались проблемы с сердцем, сообщает "Украина 24" в Telegram.

"Мы получили ответы тестов и обсудили с консилиумом параметры. По сравнению с прошлым консилиумом, результаты стали хуже. Саакашвили ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение", – поделился медик.

Напомним, Михеил Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию, незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.

Сейчас Саакашвили держат в руставской тюрьме, где он объявил голодовку, поскольку считает себя политическим узником. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику.

Власти соглашаются госпитализировать его в больницу Глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она полностью подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили сомневаются не только в возможностях тюремного госпиталя. По их информации, там планируется инсценировать бунт с целью ликвидации третьего президента Грузии.

28 октября адвокат Дито Садзаглишвили сообщил, что Саакашвили согласился на оказание ему медицинской помощи.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать Саакашвили.

Авторы: Наталья Хаджи, Екатерина Присяжнюк