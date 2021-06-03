В Минске нельзя проводить переговоры ТКГ, потому что Александр Лукашенко фактически стал сателлитом России.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что перенос заседаний ТКГ из Минска может позволить изменить формат переговоров между Украиной и Россией.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что сегодня площадка переговоров по Донбассу в Минске неприемлема.

"Лукашенко явно показывает свой диктаторский метод управления и, собственно говоря, действует против собственного народа, за что должен, я убежден, - исторически отвечать. И это ему никто никогда не забудет. А в этот момент мы будем в Минске декларировать какие-то вещи, которые касаются мира на Донбассе, - я думаю это просто нелогично. Здесь не может быть и речи", - заявил Кравчук.

При этом глава украинской делегации отметил, что сейчас трудно сказать, как отнесутся в ОБСЕ и в России к позиции Украины перенести переговорную площадку из Минска в другой город по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы свою позицию высказали. Я высказывал то, что надо заменить место переговоров Трехсторонней контактной группы или площадку на страну, скажем, хотя бы нейтральную", - отметил Кравчук и добавил, что в Польше выразили готовность предложить место для переговоров.

"Я в свое время Польшу назвал одной из первых стран, где можно вести такие переговоры", - добавил Кравчук.

Читайте такжеПереговоров по Донбассу в Минске больше не будет, Украина собирается искать новую площадку – Кравчук

Он отметил, что в Украине сомнений относительно необходимости изменения места переговоров нет.

"Учитывая поведение Лукашенко - он фактически стал сателлитом России. Россия агрессор. Лукашенко выполняет волю Путина, и вдруг мы соглашаемся ехать в Беларусь для проведения заседаний ТКГ. Я думаю, это нереально и невозможно", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что для переноса переговорной площадки необходимо иметь консенсус в ОБСЕ, страной-участницей которой является Россия.

"Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву, на Женеву, я условно говорю - то тогда, меняя площадку можно говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, придать ей более точные полномочия, потому что сейчас фактически нет полномочий. Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А я думаю предоставить больше полномочий, и может, я думаю, что это было бы, пожалуй, правильно, - сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - заявил Кравчук.

Перенос переговорной площадки из Минска: что известно

Ранее Леонид Кравчук заявил, что для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть. По его словам, Беларусь становится сателлитом России.

Кравчук отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно - к ОБСЕ.

В МИД России заявили, что Кравчук не может принимать решение об изменениях в формате работы переговорной группы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не поддерживает продолжение переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в столице Беларуси - Минске.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко