Российские хакеры атаковали сайт Военно-Морских сил Украины, пока что он не работает.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в результате атаки произошла публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с военными учениями Sea Breeze 2021. Однако, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ.
В ведомстве отметили, что хакеры для атаки использовали уязвимости фреймворка.
"Имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания. Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что сейчас угроза устранена, работа сайта ВМС будет возобновлена в ближайшее время.
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