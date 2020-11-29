Арахамия пояснил, что российской "вакцине" в мире мало кто доверяет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, будет ли Украина закупать российский препарат "Спутник-5", который разработчики называют вакциной от коронавируса.

Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, данный препарат еще не доказал свою эффективность.

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"Много слухов по поводу российской вакцины "Спутник-5", потом Путин заявил, что он не вакцинировался, и что вакцина еще не прошла сертификацию. А до этого нам местные политики предлагали закупать ее в Украину и говорить, что это уже эликсир. В вопросе вакцинации в глобальной политике сегодня много спекуляций. Каждый хочет перехватить знамя и сказать, что он новатор. Но нужно подождать понятных вещей. Во все места, куда можно было обратиться и стать в очередь на получение вакцины, мы как государство это сделали. Теперь ждем, кто первый из них получит работающую вакцину", - сказал он.

Говоря о возможности закупки препарата Украиной, Арахамия намекнул, что скорее всего этого не будет.

"Если будут у нас выходы покупать какую-то другую вакцину, мы точно будем покупать другую вакцину. К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, низкий. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите…", - сказал он.

Реагируя на реплику ведущего о старой школе эпидемиологов в России, Арахамия сказал:

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"Ну это КГБ, секретные рецепты КГБ и так далее. Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже все правительство России отвакцинировано, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые вакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении".

Российская вакцина от коронавируса "Спутник-5": что известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

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Автор: УНИАН