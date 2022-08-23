Он назвал ложными попытки создать видимость, что все предупреждали о войне, и только Украина не верила в это.

Некоторые министры иностранных дел G7 за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России сомневались, что в Украине начнется большая война.

Об этом в интервью Факты ICTV рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности он проводил встречу с коллегами из стран G7.

"Несколько министров подошли ко мне и тихонько на ухо сказали: вы не спешите, у нас свои оценки, мы не считаем, что будет большая война. 19 февраля. Поэтому попытки построить матрицу, что все верили в одно, и только Украина во что-то не верила, являются ложными", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД не раскрыл имена этих министров. Он добавил, что теперь Украина и партнеры больше доверяют данным американской разведки.

"Безусловно, после их, к сожалению, триумфального успеха с предсказыванием масштабов нападения РФ сомнений в данных американской разведки сейчас нет ни у нас, ни у наших других партнеров, которые до 24 февраля также сомневались в правдивости этих показаний", – подытожил Кулеба.

Как ранее сообщал УНИАН, перед вторжением РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента России Владимира Путина, что Украина не сможет стать членом НАТО "в ближайшие 30 лет".

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