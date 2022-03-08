24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Россия ввела запрет на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из стран, которые ввели антироссийские санкции.
Об этом говорится в заявлении правительства страны-агрессора.
Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Речь идет о медицинских изделиях, которые сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. В правительстве страны-агрессора утверждают, что принятые меры помогут не допустить дефицита таких изделий в России на фоне введенных против нее санкций.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ.