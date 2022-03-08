Речь идет о медицинских изделиях, которые сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Россия ввела запрет на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из стран, которые ввели антироссийские санкции.

Об этом говорится в заявлении правительства страны-агрессора.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о медицинских изделиях, которые сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. В правительстве страны-агрессора утверждают, что принятые меры помогут не допустить дефицита таких изделий в России на фоне введенных против нее санкций.

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