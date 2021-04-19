В ЕС вновь призвали Россию отвести войска от границ Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявляет, что в Евросоюзе видят риск обострения ситуации на границах Украины, поскольку Россия стянула наибольшее по численности количество войск за все время своей агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе после неформального заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС при участии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Высокий представитель ЕС отметил, что ситуация на украинской границе "очень тревожная".

"Военное наращивание России на границе с Украиной вызывает большую обеспокоенность. Там на украинских границах и в Крыму сосредоточиваются более 150 тыс. российских военных. Риск дальнейшего обострения очевиден", - отметил Боррель.

По его словам, Россия размещает войска со всеми видами материально-технической поддержки, в том числе всеми видами боевого оружия.

"Это крупнейшее размещение войск российской армии на украинских границах, которое когда-либо было. Понятно, что это повод для беспокойства", - подчеркнул он.

Боррель выразил надежду, что размещение российских войск прекратится и они будут удалены от границы в соответствии с призывами, адресованными президенту РФ Владимиру Путину канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

При этом он заявил, что надо поблагодарить Украину за сдержанный ответ.

"Мы призываем Россию снизить и разрядить напряжение. Сообщение всех министров было очень четким - полное подтверждение сильной поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины", - констатировал Боррель.

Высокий представитель заявил, что позиция всех 27 министров стран - членов ЕС касается непризнания незаконной аннексии Крыма.

Также он подчеркнул важность полного выполнения Минских соглашений и что Евросоюз и далее будет поддерживать усилия в "нормандском формате".

"Мы приветствуем интенсивные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины", - резюмировал боррелий.

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Санкции в отношении России из-за эскалации ситуации

19 апреля Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудил ситуацию на украинско-российской границе.

Перед началом заседания вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз готов ввести санкции против РФ в случае начала боевых действий на границе с Украиной.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко