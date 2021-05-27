Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа 2021 года в Киеве.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза рассмотрят возможность участия в учредительном саммите «Крымской платформы» по деоккупации полуострова, который состоится 23 августа в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в рамках неформального заседания глава МИД стран-членов ЕС (в формате Gymnich), которое проходит в Лиссабоне (Португалия).

"Мы согласились с необходимостью быть более заметными и рассмотреть участие в международной Крымской платформе летом в Киеве", - сказал Боррель.

Высокий представитель напомнил, что президент Европейского совета Шарль Мишель уже объявил о своем участии в саммите.

Отдельно Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили неурегулированные конфликты в соседних восточных странах.

"Мы должны стать более эффективными для защиты стабильности в нашем регионе, которая имеет прямые последствия для нас, европейцев", - сказал Боррель.

Он добавил, что обсуждение было длительным из-за большого количества таких конфликтов.

Как уточнил Боррель, министры анализировали, что можно сделать для увеличения перспектив урегулирования конфликтов, усиления двустороннего сотрудничества и участия ЕС в соответствующих усилиях ОБСЕ.

Саммит "Крымской платформы" в Киеве

Украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

«Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Учредительный саммит «Крымской платформы» с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа 2021 года в Киеве.

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Автор: Виталий Саенко