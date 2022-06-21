Екатерина Левченко подчеркнула, что Конвенция Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия не легализует однополые браки, а лишь определяет условия для недискриминации из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Россия приложила немало усилий, чтобы Украина на протяжении многих лет не могла ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

Как отметила Левченко, Стамбульская конвенция, в разработке которой участвовала Украина, признана ООН "золотым стандартом" в борьбе с насилием.

"Для демократических преобразований в нашей стране эта конвенция является очень важной. К тому же немало атак на эту конвенцию оказывает наш враг, считая ее создающей угрозу для авторитарного и тоталитарного порядка. Россия много сделала для того, чтобы эта конвенция не была ратифицирована (в Украине)", - подчеркнула она.

Левченко пояснила, что сама конвенция, среди прочего, содержит определение понятия насилия в отношении женщин, виды такого насилия; четкие определения, что такое домашнее насилие, как в отношении женщин, так и мужчин. Украина учитывала подходы этой конвенции, разрабатывая свое соответствующее законодательство.

По ее мнению, ни один народный депутат, выступавший против ратификации этого документа, не предоставил реальных аргументов в пользу своей позиции.

Левченко сообщила, что для полной ратификации конвенции, в соответствии с установленной процедурой, ее должен подписать президент, после чего доверительные грамоты будут переданы в Секретариат Совета Европы. Однако датой ратификации конвенции считается день голосования за нее в парламенте Украины.

Она также подчеркнула, что Стамбульская конвенция не легализует однополые браки, а лишь определяет условия для недискриминации из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Верховная Рада по предложению президента приняла закон о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (так называемая Стамбульская конвенция).

Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, однако из-за спекуляций политиков вокруг ее положений не смогла ратифицировать на протяжении более 10 лет.

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