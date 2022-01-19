Госсекретарь США объяснил важность защиты Украины как государства.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечает, что нельзя оставить Россию безнаказанной за ее действия против Украины, чтобы не открыть "ящик Пандоры" для других автократических стран прибегнуть к подобным агрессивным действиям.

Об этом Блинкен сказал в комментарии политическому подкасту Pod Save America.

Как отметил госсекретарь, многие американцы спрашивают, почему США так сосредоточены на Украине и почему это так важно.

"Ответ заключается в следующем: конечно, Украина имеет значение сама по себе. Мы на протяжении многих лет решительно выступаем за ее суверенитет, территориальную целостность, независимость. Это формула, о которой вы слышали бесконечно. Но также речь идет о большем, не только об Украине, поскольку происходит то, что есть одна страна - Россия, которая своими действиями говорит, что может просто изменять границы страны-соседа силой, говорит, что может принимать решения за соседнюю страну, какими будут ее решение, с кем она может вступать в блоки, а не люди этой страны с помощью их избранного правительства", - отметил Блинкен.

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Он отметил, что Россия своими действиями говорит, что "хорошо иметь сферы влияния", где она по сути подчиняет соседей под свою волю и не обращает внимания на выбор народа соседней страны.

"И если мы позволим остаться этому безнаказанным, тогда, я думаю, мы откроем огромный "ящик Пандоры". Речь идет не только об Украине. Во всем мире есть другие автократические страны, такие как Россия, которые скажут, мы это тоже сделаем. И это является средством к конфликту, хаосу и человеческим страданиям и подрыву демократии", - добавил Блинкен.

Как сообщал УНИАН, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для того, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".