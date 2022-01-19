Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечает, что нельзя оставить Россию безнаказанной за ее действия против Украины, чтобы не открыть "ящик Пандоры" для других автократических стран прибегнуть к подобным агрессивным действиям.
Об этом Блинкен сказал в комментарии политическому подкасту Pod Save America.
Как отметил госсекретарь, многие американцы спрашивают, почему США так сосредоточены на Украине и почему это так важно.
"Ответ заключается в следующем: конечно, Украина имеет значение сама по себе. Мы на протяжении многих лет решительно выступаем за ее суверенитет, территориальную целостность, независимость. Это формула, о которой вы слышали бесконечно. Но также речь идет о большем, не только об Украине, поскольку происходит то, что есть одна страна - Россия, которая своими действиями говорит, что может просто изменять границы страны-соседа силой, говорит, что может принимать решения за соседнюю страну, какими будут ее решение, с кем она может вступать в блоки, а не люди этой страны с помощью их избранного правительства", - отметил Блинкен.
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Он отметил, что Россия своими действиями говорит, что "хорошо иметь сферы влияния", где она по сути подчиняет соседей под свою волю и не обращает внимания на выбор народа соседней страны.
"И если мы позволим остаться этому безнаказанным, тогда, я думаю, мы откроем огромный "ящик Пандоры". Речь идет не только об Украине. Во всем мире есть другие автократические страны, такие как Россия, которые скажут, мы это тоже сделаем. И это является средством к конфликту, хаосу и человеческим страданиям и подрыву демократии", - добавил Блинкен.
Как сообщал УНИАН, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для того, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".