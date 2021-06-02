РФ увеличила вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму количество самолетов и военной техники.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Российская Федерация отвела от границ Украины лишь около 10 тысяч российских военных.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства встретился с сенаторами США Джинн Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи.

По словам Зеленского, на временно оккупированных территориях и вдоль украинской границы в настоящее время наблюдается концентрация российских войск. Кроме того, вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму Россия увеличила количество самолетов и военной техники.

«То есть Россия только на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. В общем отведено всего около 10 тысяч военных», - подчеркнул президент Украины.

Читайте такжеСША в ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых вооружений в оккупированный КрымКроме того, во время встречи с сенаторами состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, чтобы, как отметил Зеленский, все стороны «были в одном информационном поле и могли из первых уст с места событий услышать о ситуации, в которой сейчас находится Украина».

В частности, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак во время включения из населенного пункта Орехово Луганской области рассказал об общей ситуации в районе проведения ООС и на отдельных участках ответственности украинских подразделений.

«Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов по агрессии против Украины. Противник удерживает группировки вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма», - сказал Хомчак.

Также он констатировал, что всего с начала действия режима тишины зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия российскими подразделениями, в результате чего погибли 23 и ранены12 украинских военнослужащих.

Также Зеленский выразил надежду, что военную помощь США будут увеличивать для дальнейшего развития оборонной способности Украины, в частности ВМС.

Он также отметил важность продолжения политики санкций в отношении Российской Федерации, пока РФ не прекратит агрессивные действия.

«Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодняшний день уже не работают - Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики», - добавил глава государства.

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Автор: Виталий Саенко