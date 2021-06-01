По словам президента, через три года действующий контракт на транзит газа с РФ закончится.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано на сайте главы государства.

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"Если они достроят "Северный поток-2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли", - сказал президент.

По словам Зеленского, если в этом году газопровод будет достроен, то как раз к моменту окончания действующего контракта на транзит между Россией и Украиной, РФ уже будет транзитировать газ по "Северному потоку-2".

"Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - подчеркнул президент.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

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Автор: Анна Бредихина