Захват Россией Северодонецка — это "ощутимая победа", но в Лисичанске предстоит ожесточенный бой.

Россия чувствует, что у Украины сейчас недостаточно вооружения, чтобы откинуть ее с Донбасса, а Запад якобы "устал от войны".

Об этом в эфире Sky News заявил бывший глава Командования объединенных сил Британии, сэр Ричард Бэрронс.

Но, хотя в военном отношении есть прогресс, Москва осознает, что "стратегически" она проиграет эту войну, говорит сэр Ричард.

"Это государство - изгой. Его экономика сократится, может быть, на 15% в этом году. И если Украина сможет перевооружиться и перевооружиться, то Украина со временем повернет вспять военную волну и начнет выбрасывать русских. Итак, для России, наверное, время решает все", - отметил эксперт.

Захват Россией Северодонецка — это "ощутимая победа", сказал Бэрронс, но в близлежащем Лисичанске, последнем крупном городе Луганска, все еще удерживаемом украинскими войсками, предстоит ожесточенный бой.

"Русские ни в коем случае не должны думать, что они собираются продвигаться дальше вглубь Донбасса, не заплатив при этом очень высокую цену в виде потерянных молодых людей и уничтоженного оборудования", — сказал сэр Ричард.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город - последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяют артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем русские бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном россиянами острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

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