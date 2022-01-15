Валерий Чалый считает, что такие действия "могут создать красивую картинку ОДКБ и усилить имидж организации".

Российская Федерация, получив возможность ввести свои войска на территорию Казахстана полностью их уже оттуда не выведет, считает чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2016-2019) Валерий Чалый.

Об этом он сообщил в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

Дипломат не исключил, что Россия лишь продемонстрирует вывод войск ОДКБ из Казахстана, но часть российских подразделений останется для охраны государственных объектов.

По словам Чалого, в результате, такие действия "могут создать красивую картинку ОДКБ и усилить имидж организации".

Читайте такжеВ СНБО допустили участие разведки Беларусы в кибератаке на правительственные сайтыПосол напомнил, что в конфликте между Арменией и Азербайджаном, в ОДКБ "армян не поддержали, просто бросили их на амбразуру". Поэтому ситуация в Казахстане, по словам Чалого, поможет им реабилитироваться.

События в Казахстане:

В Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" в ОДКБ.

Читайте такжеСША с союзниками готовы причинить России острую боль в случае вторжения в Украину-ГосдепРоссия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен. По словам президента, в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

15 января 2022 года в России заявили о возвращение восьми самолетов с "миротворцами" из Казахстана.

15 января 2022 года в Казахстане начались задержания виновных в повышении тарифов на газ.

Справка УНИАН. ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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