По его словам, на разработку этого плана ушел час.

Александр Лукашенко заявил, что они вместе с президентом РФ Владимиром Путиным разработали операцию по отправке в Казахстан "миротворцев" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, на разработку плана ушел час. О том, какой вклад внесли другие страны ОДКБ (Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан), Лукашенко не уточнил, сообщает БелТА.

Как заявил Лукашенко, "все было сделано быстро и решительно, без колебаний".

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан",— сообщил он.

Лукашенко уточнил, что переброска в Казахстан контингента ОДКБ в кратчайшие сроки "устранила угрозу разрушения государства", помогла стабилизировать ситуацию и восстановить конституционный порядок в стране.

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Протесты в Казахстане и ввод войск ОДКБ

В Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов, однако точное их количество неизвестно.

В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен. По словам президента, в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

15 января 2022 года в России заявили о возвращении восьми самолетов с "миротворцами" из Казахстана.

Справка УНИАН. ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.