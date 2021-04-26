Россия может изменить фокус и пытаться достичь того, что хотела, другими путями, считает Данилюк.

Россия не отказалась от своих планов по захвату Украины.

Читайте такжеУкраина и Грузия будут координировать действия по приближению к вступлению в Евросоюз и НАТОТакое заявление сделал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"То, что произошло, еще не закончилось. Мы видим только верхушку айсберга, внешние проявления. На самом деле есть стратегия России, есть стратегия Байдена. И ясно, что это определенные маневры в рамках этой стратегии. Я уверен, что в разговоре между ними было и несколько сигналов, обмен сигналами с каждой стороны. Я понимаю так: войска были отведены, но это не значит, что Россия отказалась от своих планов. Рано расслабляться, наоборот, когда все как бы расслабляются, Россия может изменить фокус и пытаться достичь того, что хотела, другими путями", - считает он.

По его мнению, следующий шаг может быть в Беларуси.

"Ключевой риск сейчас - в дипломатическом направлении, потому что там очень важно, чтобы у президента и его команды была сильная продуманная позиция на несколько шагов вперед. Я вижу, что следующий шаг, возможно, будет в Беларуси. Получить российскую армию на северных границах - это нам точно не улучшит ситуацию", - подчеркнул Данилюк.

Стягивание войск РФ к границе Украины

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25смз, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантными войсками поручено спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Автор: Людмила Жерновская