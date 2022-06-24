ЕС фактически продемонстрировал, что именно он продолжает определять правила игры на европейском континенте.

Россия навязывает нарратив об усталости от Украины в Евросоюзе, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность. На самом же деле никакой усталости в Европе нет, и предоставление Украине статуса кандидата в ЕС это подтверждает.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"Ну, какая же усталость от Украины?! Да тут сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит - поздравляет, Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, представляла заключение по Украине в желто-голубом костюме. Да нет никакой усталости от Украины, забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил до этого, сейчас и буду говорить всегда: никогда не было никакой усталости от Украины, нет и не будет. Это российский нарратив, навязанный нам, для того, чтобы подчеркивать нашу неполноценность о том, что от нас кто-то где-то устал", - пояснил Кулеба.

Глава МИД отметил, что ЕС фактически продемонстрировал, что именно он продолжает определять правила игры на европейском континенте, а не Россия, Китай или кто-либо еще.

"ЕС - это движущая сила европейского континента. Сегодня они наоборот почувствовали всю силу, энергию, способность принимать исторические решения... По Украине, Молдове, вопросам чрезвычайной сложности, они достигли консенсуса. Это вселяет в них веру в свою способность двигать Европу вперед. Сегодня Европа стала сильнее", - сказал Кулеба.

Статус кандидата в ЕС

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

Тем временем в Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он положит начало условиям для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

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