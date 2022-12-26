Планируется ввести санкции против более 1,3 тыс. силовиков РФ и более 500 юридических и физических лиц IТ-сферы РФ.

Совету национальной безопасности и обороны Украины предложено применить санкции в отношении представителей силовых органов РФ и отдельных представителей российского IТ-сектора.

Соответствующее решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации санкционной политики. Об этом сообщили в Минэкономики

"В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии РФ против Украины, межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против более 1,3 тысяч представителей силовых органов РФ. В частности, ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии РФ, министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, которые непосредственно причастны к преступлениям в Украине и против Украины", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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Также рекомендовано направить в СНБО предложения по санкциям против более 500 юридических и физических лиц IТ-сферы РФ. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, различными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды и тому подобное.

Санкции против России - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

Санкции применены к представителям Госдумы РФ, физическим лицам, компаниям и представителям военного сектора, лицам, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, в частности детей.

В санкционный пакет вошли пять российских политических партий, которые представлены в Госдуме РФ. В частности, в санкционном списке - российский бизнесмен Юрий Ковальчук с семьей. Его называют "личным банкиром" президента РФ.

Что касается гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд, то запрещен экспорт гражданских беспилотных аппаратов, ноутбуков, станков, навигации, GPS, радио - всего более 20 групп товаров. 169 компаниям запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК.

Также запрещен экспорт, который касается производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационные двигатели и части к ним. Кроме того, санкции предусматривают отключение от SWIFT еще трех банков - "Московского кредитного банка", "Дальневосточного банка" и "Банка регионального развития".

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