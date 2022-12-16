Из санкционного списка изъяты фамилии трех российских министров.

Венгрия в ходе переговоров лидеров Евросоюза по девятому пакету санкций против РФ добилась невключения в него трех российских министров.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники. В частности, по его данным, венгерским властям удалось добиться изъятия из санкционного списка министров энергетики, спорта и здравоохранения.

"Венгрии в итоге удалось добиться изъятия (из списка) российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", – написал он в Twitter.

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Санкции Евросоюза против РФ

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза 15 декабря согласовали девятый пакет санкций против Российской Федерации.

Девятым пакетом предусмотрено введение санкций еще против трех российских банков; применение нового экспортного контроля; дополнительных экономических мер к российскому энергетическому и горнодобывающему секторам. Также предлагается запретить вещание в ЕС еще 4 российским телеканалам.

Этот пакет также дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ по морю, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7.

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