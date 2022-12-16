В частности, запрещен экспорт товаров двойного использования и гражданских товаров, которые могут использоваться для военных нужд.

Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов рассказал, какие меры вошли в новый санкционный пакет против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ченцов сообщил на брифинге. "Это и представители российской Госдумы и другие физические лица, компании и представители военного сектора, лица, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, особенно детей", - отметил он.

Также, по словам Ченцова, в санкционный пакет вошли 5 российских политических партий. "Это основные партии, которые представлены в Госдуме РФ", - уточнил дипломат.

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Кроме того, ЕС применил санкции к судьям Конституционного Суда РФ, а также лицам, которые причастны к российской пропаганде. "Речь идет как об отдельных представителях, так и о телеканалах. Это "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" и российский "Первый канал", - сказал он.

Также в санкционный список попал российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого называют "личным банкиром" российского президента, и его семья.

"Что касается секторальной части, то здесь важны ограничения на товары двойного использования и товары гражданского экспорта, которые могут использоваться для военных нужд. В этом случае наши партнеры в ЕС прислушались к нашим советам, то есть в том числе относительно того, что было нами идентифицировано на поле боя. Такие компоненты, которые поставлялись в Российскую Федерацию до 24 февраля или в обход санкций", - сказал Ченцов.

Он пояснил, что речь идет о химической и биохимической продукции, а также об электронике, в частности той, которая используется в иранских дронах.

Что касается гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд, то запрещен экспорт гражданских беспилотных аппаратов, ноутбуков, станков, навигации, GPS, радио - всего более 20 групп товаров.

По словам Ченцова, в прошлом году объем торговли такими товарами с Россией достигал около 2 млрд евро.

В то же время 169 компаниям запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК.

Также будет запрещен экспорт, который касается производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационные двигатели и части к ним.

Новые санкции также предусматривают отключение от SWIFT еще трех банков - "Московский кредитный банк", "Дальневосточный банк" и "Банк регионального развития".

"Вводится запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ - это металлы и минералы, в частности титан, никель. Объем таких инвестиций на сегодня равнялся около 3 млрд евро. И это будет прекращено", - добавил представитель Украины при ЕС.

Также, по его словам, ЕС распространил запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний и во всех государственных компаниях.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, 15 декабря был согласован девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

По данным Reuters, до этого лидеры не могли договориться о нем, поскольку имели споры по поводу ограничений в отношении российских удобрений.

Известно, что девятый пакет дополняет полный запрет Евросоюза на импорт нефти из России морем, а также ограничение мировых цен на нефть.

Предыдущий пакет санкций Европейский Союз утвердил в начале октября.

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