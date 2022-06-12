По словам министра обороны, на некоторых участках фронта российские войска имеют в десятки раз больше единиц оружия, чем украинские.

Сейчас Украине нужна помощь Запада, чтобы остановить наступление русских, но она не поступает достаточно быстро.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Economist.

По его словам, на некоторых участках фронта российские войска имеют в десятки раз больше единиц оружия, чем украинские.

Глава Минбороны отмечает, что реактивные системы залпового огня от западных партнеров прибудут "в скором времени... возможно, через неделю, возможно, две". Но Украина нуждается в них в большом количестве, и согласятся ли союзники их прислать, может зависеть от того, как Россия отреагирует на их размещение.

Резников также опровергает беспокойство западных военных относительно того, что Украина может не иметь возможности освоить новую технику так быстро, как хотелось бы. Он подчеркнул, что украинские военные освоили западную артиллерию всего за две недели.

"Как сказал господин Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу", - отметил Резников.

Он также добавил, что с каждой тактической победой на поле боя западные правительства начинали верить, что Украина имеет шансы на победу, а противодействие по отправке оружия начало рассеиваться. "Запад начал верить, что Давид побеждает Голиафа", - говорит Резников.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки российскому режиму, который пролил столько украинской крови.

Он также добавил, что война России против Украины показала, что союзники Украины больше говорят о правах и свободе человека, чем защищают их.

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