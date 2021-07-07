Акцент был сделан на тактике российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ознакомил международных партнеров с ходом консультаций, происходящих в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщается на сайте МинВОТ.

Так, сегодня, 7 июля Резников, находясь с визитом в Брюсселе, принял участие в заседании Комиссии Украина - НАТО, которое впервые после начала пандемии COVID-19, прошло в центральном зале штаб-квартиры НАТО.

Как сообщается, в своем выступлении на заседании комиссии Резников проинформировал послов государств Альянса о ситуации безопасности на востоке Украины и вокруг временно оккупированного Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополь. Также он ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ). Особый акцент был сделан на объяснении тактики российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части украинских территорий.

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания происходящего. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации", - цитируют Резникова.

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По его словам, у НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственна за его решение и ни в коем случае не является “посредником”.

В МинВОТ информируют, что на комиссии выступили представители 30-ти стран-членов.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель Резников встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

В ходе встреч выражена заинтересованность в направлении в Украину миссии по противодействию гибридным угрозам.

В министерстве напомнили, что это уже второй визит Резникова в Брюссель и штаб-квартиру НАТО за последние 2 месяца.

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Автор: Инна Андалицкая