Член комитета по вопросам нацбезопасности объяснила, почему украинский парламент не готов принять отставку главы Минобороны на этой неделе.

В Верховной Раде Украины заявили, что на этой неделе украинский парламент не будет принимать никаких решений относительно отставки действующего министра обороны Украины Алексея Резникова.

Об этом заявила нардеп и член комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в своем Facebook. Она указала, что отставка действующего министра обороны создала бы дополнительные риски для деятельности министерства.

Также это рискованно, учитывая возможное наступление со стороны РФ.

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"Риски для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление, оцениваем", - написала она.

Возможная отставка Резникова

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Резников собирается подать в отставку. Арахамия утверждал, что взамен глава Минобороны получит должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Также он анонсировал, что пост министра обороны должен получить глава ГУР Кирилл Буданов.

Как отметил Резников СМИ, для него новости о возможной отставке стали неожиданностью. Он заявил, что если бы ему предложили возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, то он бы отказался.

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