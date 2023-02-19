Глава Минобороны Украины провел консультации с главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Выборы в Антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины будут проходить путем открытого электронного голосования.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что идет формирование системы общественного антикоррупционного контроля. По его словам, Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать "лучшим практикам", которые используются в этой системе.

"Ключевое: открытость, прозрачность, доверие. Это то, на чем должна строиться работа. Именно поэтому выборы в Совет будут проводиться путем открытого электронного голосования. Участие в нем смогут принять все граждане Украины", - сообщил Резников.

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Министр отметил, что провел консультации с председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александром Новиковым о проведении открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАЗК.

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Как сообщал УНИАН, в конце января премьер Денис Шмыгаль после скандала в Минобороны из-за закупки продуктов поручил профильным ведомствам разработать обновленную систему закупок для армии с обнародованием цен на продукты и товары.

5 февраля Алексей Резников анонсировал создание общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны.

13 февраля Резников сообщил, что к созданию антикоррупционного совета присоединились представители 13 организаций. Это представители проекта реформы оборонных закупок, проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны, "Бигус Инфо", Центра оборонных стратегий, Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тымчука, общественной организации "Демократическая сокира" и ОО "Стоп коррупции".

Также это представители Центра исследования армии, конверсии и разоружения, благотворительной организации "Волонтерское движение", ОО "Вместе против коррупции", Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины, Всеукраинского объединения "Автомайдан" и Ассоциации общественного питания.

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