Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB", основываясь на том, что напряженность на границе России и Украины не перерастет в военное столкновение.

Рейтинговое агентство Fitch в базовом сценарии не рассматривает перерастание эскалации на границе России и Украины в войну.

Об этом сообщает "Немецкая волна", ссылаясь на пресс-релиз Fitch. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB". Аналитики агентства исходят в базовом сценарии из того, что напряженность на границе России и Украины не перерастет в военное столкновение.

"Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной", - отмечается в сообщении. В то же время информация о концентрации российских военных на границе с Украиной увеличивает "геополитические и санкционные риски", пишут аналитики Fitch.

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По данным американской разведки, Россия планирует вторжение на территорию Украины, возможно, уже в начале 2022 года. Об этом сообщило информационное агентство AP со ссылкой на неназванного собеседника в администрации президента Соединенных Штатов. По его словам агентства, разведданные говорят о том, что в операции должны участвовать до 175 тысяч российских военнослужащих.

Аналогичные данные привела и газета The Washington Post. Нападение может произойти в январе-феврале 2022 года одновременно по нескольким направлениям: с севера аннексированного Крыма, через подконтрольные сепаратистам территории на востоке и с северной границы Украины, написало издание со ссылкой на сведения американской разведки.

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Автор: Екатерина Гирнык