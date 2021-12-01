По словам президента, Украина всегда будет бороться за свои земли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вернет Донбасс и не остановит войну на Донбассе без прямого диалога с РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал в своем ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Впервые за 30 лет полностью проголосована земельная реформа. Впервые за 30 лет мы начинаем полномасштабное обустройство государственной границы по всему ее периметру. Наконец мы приняли Закон "О территориальной обороне", мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма. Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то скажет: правильно говорить не "с, а против олигархов". А я скажу: правильно не говорить, а делать", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что Украина в этой борьбе победит.

Он добавил, что не хочет заканчивать выступление разговором об олигархах.

"Восемь лет продолжается война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь сказать об этом россиянам. Именно поэтому в то же время я не боюсь прямого разговора с ними. Мы знаем, кто из европейских стран нас поддерживает, а кто из европейских стран делает вид, что нас поддерживает. Но восемь лет подряд боимся признаться сами себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с РФ. Сегодня это признали наши внешние партнеры. Сегодня они поддерживают нас в этом", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина действует не для международных партнеров, а потому, что это нужно ей.

"И давайте поставим в этом вопросе точку. Просто и честно. И поймем: все мы не вернем Донбасс без прямого диалога с РФ. Итак, или давайте сделаем это. Или давайте не делать вид, что мы хотим действительно вернуть все свои территории. Решать нам", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина всегда будет бороться за свои земли.

Он уверен, что Украина в этой борьбе победит.

"И давайте сделаем это вместе. И политики, и бизнесмены. Несмотря на цвет этих политиков и на калибр этих бизнесменов. А сделаем это вместе как граждане Украины. Решать нам. А Украине - слава! Слава Украине", - завершил президент свою речь.

Читайте такжеГончаренко не пустили в Раду с ругательным QR-кодом для Зеленского (видео)Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Депутаты встретили его выход к трибуне аплодисментами.

На заседании парламента присутствовали, в частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены правительства, а также представители общественности, среди которых - родственники погибших защитников Украины.

Депутаты минутой молчания почтили память героев, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны.

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Автор: Антонина Доломанжи