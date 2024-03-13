Бойцы призывают местных немедленно эвакуироваться, во избежание жертв среди мирного населения.

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон обратились к мирным россиянам, проживающим в Белгороде и Курске, а также к властям этих регионов. Бойцы предупредили, что будут наносить удары по военным объектам, которые оккупанты обустроили между гражданскими.

"Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале легиона.

Во избежание жертв среди гражданского населения, бойцы призвали всех немедленно покинуть города. Добровольцы отдельно призвали местные власти организовать эвакуацию.

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Рейд на территорию России

Утром бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский рассказал, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях. По его словам, официальная Москва пока молчит, как обычно делают вид, что ничего не происходит.

Он отметил, что бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили перейти российскую границу из Украины, и именно таким образом - с оружием - "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

В Сибирском батальоне же сообщили, что россияне не ожидали атаки. В частности, вражеские военные в спешке оставили свой командный пункт и убежали.

Сегодня стало известно, что бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский пункт управления во время рейда на территорию РФ.

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