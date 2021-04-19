В Соединенных Штатах Америки назвали главные реформы, которые должна воплощать Украина для улучшения делового климата и привлечения американских инвестиций.
Читайте такжеБайден заверил, что настроен оживить борьбу с коррупцией в УкраинеКак сообщает пресс-служба МИД Украины, состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина с заместителем помощника министра торговли США по вопросам Европы и Евразии Дэвидом Де Фалко.
В частности, собеседники обсудили прогресс Украины в имплементации структурных реформ.
Де Фалко отметил, что обеспечение верховенства права и проведение эффективной судебной реформы, укрепление системы антикоррупционных институтов в Украине является залогом улучшения делового климата и ключом для привлечения американских инвестиций.
Заместитель помощника министра торговли также привлек внимание украинской стороны к необходимости завершения земельной реформы и запуска большой приватизации в Украине. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты решительно настроены и в дальнейшем оказывать необходимую помощь для успешной реализации программы внутренних трансформаций в Украине.
Отдельно де Фалко положительно отметил планы МИД Украины относительно открытия Генерального консульства в Хьюстоне, учитывая высокий экономический потенциал Техаса и значительные перспективы сотрудничества штата с Украиной, в частности в нефтегазовой сфере. Заместитель помощника министра торговли США подтвердил готовность представительства торгового ведомства США в штате Техас оказывать новому дипучреждению Украины практическое содействие для установления прямых контактов с бизнесом штата, организации правительственных и деловых визитов украинских делегаций в Техас, а также сопровождать двусторонние контракты.
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