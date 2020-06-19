МИД отреагировало на участие жителей ОРДЛО в голосовании за "обнуление" президентства Путина

Результаты этого голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Результаты голосования жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма с незаконно выданными паспортами РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии МИД Украины.

"В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают в МИД.

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Украинские дипломаты заявляют, что решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.

Кроме того, Украина вместе с иностранными партнерами неоднократно указывала на то, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях Донбасса рассматривается как сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является РФ.

"Незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение голосования и на территории временно оккупированного Крыма, как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационными властями на территории полуострова. Это голосование будет проводиться также по российским паспортам, незаконно навязанным населению Крыма", - заявили в МИД.

"Общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора. Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", - говорится в комментарии МИД.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ. Изменения предусматривают, что Путин сможет баллотироваться еще на два президентских срока после 2024 года.

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