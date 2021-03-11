В новом реестре удобный интерфейс, который позволяет быстро найти коррупционеров по фамилии, по виду коррупционного деяния или по месту совершения преступления или правонарушения.

Национальное агентство по предотвращению коррупции представило обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась с участием председателя НАПК Александра Новикова, руководителя Департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Сергея Деркача, а также зарубежных партнеров Украины.

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По словам Новикова, 59% украинцев считают, что открытость данных о коррупционерах является одной из основных мер по предотвращению коррупции, до обновления Реестр коррупционеров был формальным инструментом, поскольку там был неудобный поиск, не было сведений об общем количестве лиц, распределения по категориям.

«Сегодня мы представляем новый реестр. Теперь можно увидеть, сколько всего людей привлечены к ответственности за коррупцию. Среди них, в частности, сколько по уголовным преступлениям, сколько - по административным правонарушениям и сколько - к дисциплинарной ответственности. Также мы сделали удобный поиск, и теперь по имени человека, по виду совершенного правонарушения любой может проанализировать данные о лицах, совершивших коррупционные правонарушения», - сказал Новиков.

Он добавил, что в новом реестре налажена удобная работа с данными и создана интерактивная карта правонарушений.

«Теперь можно увидеть количество лиц, совершивших коррупционные правонарушения в любой области с разбивкой по каждой категории правонарушений», - сообщил Новиков.

Также он отметил, что все участники госзакупок смогут проверять, есть ли в Реестре коррупционеров должностные лица или юридические лица, с которыми они намерены вести дела.

«Это важно, поскольку наличие таких данных является основанием для неучастия в закупках», - подчеркнул Новиков.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала указанное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470).

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Автор: Дмитрий Хилюк