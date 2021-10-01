При этом депутат Никита Потураев отмечает, что в политике бывают "непредсказуемые вещи".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на сегодня не конкурент Владимиру Зеленскому на президентскую должность.

Об этом сказал народный депутат Украины Никита Потураев (фракция "Слуга народа"), отвечая на вопрос УНИАН, не связана ли будущая отставка Разумкова с возможными президентскими амбициями Разумкова.

"Он не может создавать какой-то значимой конкуренции Владимиру Зеленскому, если тот решит баллотироваться на второй срок", - сказал Потураев.

По его словам, на сегодня у Зеленского нет конкурента, потому что он кого-либо обойдет с большим отрывом.

Читайте такжеГрязь и клизмы для "слуг народа": чем может помочь Трускавец народным депутатам

В то же время он не исключил, что через два года ситуация может измениться. "Политика такая штука, что иногда происходят непредсказуемые вещи"- сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Разумков заявил, что поддерживает пребывание Владимира Зеленского на посту президента в течение одного срока, но не двух. Он также допустил наличие людей в окружении Зеленского, которые убеждают его пойти на второй срок.

Напомним, выездное заседание фракции "Слуга народа" проходит 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов, на встрече, среди прочего, будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

Читайте также"Гала-концерт" в Трускавце как "последняя гастроль" спикера Дмитрия Разумкова

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Однако 30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Впоследствии пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний в Facebook написала, что подписные листы "по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины" готовы, и инициаторы данного процесса могут забрать их и продолжать процедуру в соответствии с регламентом.

Автор: Надя Пришляк