По его словам, завтра парламент рассмотрит ветированный президентом законопроект о реформе Высшей квалификационной комиссии судей.

Текущая неделя в парламенте "будет насыщенной".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что завтра одним из первых будет рассмотрен ветированный президентом законопроект (№3711-д) о реформе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

По словам Разумкова, это будет свидетельствовать о том, что Украина движется в направлении судебной реформы.

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Он добавил, что на этой неделе будут рассмотрены еще два законопроекта, которые были заветированы президентом Украины. По словам Разумкова, также будут рассматриваться проекты законов, которые касаются индустриальных парков, поддержки различных отраслей экономики. Спикер отметил, что речь идет о тех отраслях, в отношении которых даже Украина может дать "фору европейским странам".

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Автор: Надя Пришляк