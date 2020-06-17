цей матеріал доступний українською

Рада заслушает отчет ВСК о расследовании нападений на Гандзюк и других активистов

10:07, 17 июня 2020
Политика
31 0
Депутаты заслушают отчет ВСК о расследовании нападения на Гандзюк \ УНИАН

Сегодня народные депутаты планируют заслушать отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Читайте также10 законопроектов: в "Слуге народа" рассказали, как будут вводить в Украине народовластие

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня пленарного заседания сегодня отчет Временной следственной комиссии ВР по проведению расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечении противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов о внесении изменений в закон «О государственной службе» относительно кандидатского резерва, а также о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии, по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter