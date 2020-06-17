Рада заслушает отчет ВСК о расследовании нападений на Гандзюк и других активистов

Также планируется заслушивание отчета ВСК по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечению противодействия информационному влиянию России.

Сегодня народные депутаты планируют заслушать отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

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Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня пленарного заседания сегодня отчет Временной следственной комиссии ВР по проведению расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечении противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов о внесении изменений в закон «О государственной службе» относительно кандидатского резерва, а также о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии, по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

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