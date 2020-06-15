По словам председателя ВР, на последних заседаниях парламента многие депутаты были без масок.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал депутатов носить маски, поскольку в Украине происходит рост заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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«Обращаюсь к вам (депутатам - УНИАН) и к вашей сознательности и ответственности - к сожалению, на последних заседаниях Верховной Рады мы все видели, что многие коллеги без масок и, к сожалению, это происходит не только в ВР, но и по всей стране», - подчеркнул Разумков.

По его словам, в связи с этим происходит серьезный рост в Украине заболеваемости COVID-19. При этом Разумков напомнил, что в субботу, 13 июня, в Украине был установлен антирекорд по числу выявленных больных COVID-19. Также 14 июня и сегодня показатели заболеваемости достаточно высоки.

«Я думаю, что пока рано говорить о том, что мы прошли все испытания, которые, к сожалению, перед нами поставил COVID-19. Поэтому, давайте будем более ответственны по отношению к себе и по отношению к своим родным и коллегам», - отметил Разумков.

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