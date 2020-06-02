Рада включила в повестку дня третьей сессии законопроект о совершенствовании избирательного законодательства

В повестку дня третьей сессии Верховной Рады девятого созыва включены еще 77 законопроектов.

Верховная Рада включила в повестку дня третьей сессии законопроект по совершенствованию избирательного законодательства.

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Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты поддержали постановление о внесении изменений в повестку дня третьей сессии Верховной Рады девятого созыва (№ 2835-9). За данное решение проголосовали 247 депутатов.

Этим постановлением в повестку дня третьей сессии Верховной Рады девятого созыва включены еще 77 законопроектов.

Среди прочего, в повестку дня включен проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства» (№3485).

Кроме того, предусмотрено рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (№№ 3012, 3012-1).

Также предусмотрено на текущей сессии рассмотреть законопроекты о Службе безопасности Украины (№3080), о внесении изменений в некоторые законы относительно усиления ответственности за публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, участников революции достоинства (№3085) и проект закона о забастовках и локауты (№2682) .

Третья сессия парламента, согласно календарному плану, продлится до 17 июля.

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