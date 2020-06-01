В "Слуге народа" определилась с кандидатом на пост вице-премьера по евроинтеграции
Фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.
Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Александр Качура в Telegram-канале.
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«Новым вице-премьером по вопросам европейской интеграции станет Ольга Стефанишина», - написал он.
При этом он уточнил, что речь не идет о народном депутате из фракции «Голос» Ольге Стефанишиной.
Качура дал ссылку на сайт Кабинета министров, где указано, что Стефанишина является генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
Во фракции «СН» отмечают, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.
Ранее Качура назвал кандидата на пост министра культуры.
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