В "Слуге народа" определилась с кандидатом на пост вице-премьера по евроинтеграции

При этом представитель «Слуги народа» уточнил, что речь не идет о депутате из фракции «Голос».

Фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Александр Качура в Telegram-канале.

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«Новым вице-премьером по вопросам европейской интеграции станет Ольга Стефанишина», - написал он.

При этом он уточнил, что речь не идет о народном депутате из фракции «Голос» Ольге Стефанишиной.

Качура дал ссылку на сайт Кабинета министров, где указано, что Стефанишина является генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Во фракции «СН» отмечают, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

Ранее Качура назвал кандидата на пост министра культуры.

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