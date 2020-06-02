Резников рассказал, когда Украина возобновит водоснабжение в Крым

Сначала РФ должна вернуть оккупированные территории.

Возобновление поставок воды в аннексированный Россией Крым возможно после освобождения оккупированных территорий. Также РФ должна забрать свои войска с территории Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Он отметил, что обращения официального Киева от России пока не поступало.

"Если они обратятся, будет очень простой ответ: освободите оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - заявил Резников.

Вместе с тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ситуация на полуострове критическая. Однако Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

"Мы следим за тем, что происходит на крымском полуострове. Безусловно, ситуация там более чем критическая. И нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. Я подчеркиваю, что согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - заявил Кулеба.

Глава правительства Денис Шмигаль ранее заявлял, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд.

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