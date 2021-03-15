Руководители фракций предлагали во время Часа вопросов к правительству заслушать информацию руководителя Минздрава Максима Степанова, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра обороны Андрея Тарана.

На заседании Согласительного совета руководителей фракций и парламентских комитетов решили, что в пятницу, 19 марта, депутаты во время Часа вопросов к правительству заслушают министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что руководители фракций внесли предложения о заслушивании информации Степанова, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра обороны Андрея Тарана.

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Разумков напомнил, что во время Часа вопросов к правительству может быть заслушан только один министр и предложил руководителям фракций определить, кто именно выступит 19 марта. В результате было сказано, что необходимо заслушать Степанова.

Что этому предшествовало

Сегодня, 15 марта, на заседании Согласительного совета фракция "Слуга народа" предложила заслушать информацию Авакова о вакцинации правоохранителей, а также о состоянии выполнения закона об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения и относительно расследования резонансных дел, а также дел против "воров в законе".

Фракция "Голос" предлагала заслушать министра обороны Тарана.

Также Разумков сообщил, что на Часе вопросов к правительству не будет премьер-министра, поскольку он будет находиться в командировке.

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Автор: Надя Пришляк