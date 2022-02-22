Украинский парламент призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи осудить решение РФ о признании независимости самопровозглашенных образований как незаконное.

Верховная Рада Украины приняла постановление о заявлении украинского парламента в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 336 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

В своем обращении ВР отмечает, что приняв указанное решение, РФ в одностороннем порядке де-факто вышла из Минских договоренностей, участником которых она является, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран - участниц Нормандского формата и в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Верховная Рада отмечает, что Автономная Республика Крым и город Севастополь, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Россией.

Также ВР заявляет об отсутствии юридических последствий принятого Россией решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры для отмены своих противоправных решений, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также устранения последствий, вызванных такими действиями России.

Украинский парламент призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость самопровозглашенных незаконных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как их признание.

Верховная Рада также констатирует тот факт, что Россия является агрессором - стороной конфликта и все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины.

Украинский парламент осуждает и возлагает ответственность на Российскую Федерацию за резкое ухудшение ситуации безопасности, массовую дезинформацию и пропаганду, к которым прибегла РФ с целью создания надуманного повода для принятия решения о признании незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, ВР отмечает, что поддерживает направленный по поручению президента Украины официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации относительно неотложных действий для снижения напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины.

В обращении также отмечается, что ВР поддерживает инициативу президента Украины о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН Саммит безопасности с участием Украины с целью предоставления ему реальных гарантий безопасности и обеспечения незамедлительных действий со стороны СБ ООН для эффективной деэскалации и оказание реальной помощи Украине в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Также ВР призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи решительно осудить это решение РФ как незаконное.

Кроме того, Верховная Рада подчеркивает, что это решение является частью многолетних системных усилий РФ, направленных на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и разрушению ее государственности.

Украинский парламент призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против РФ и ее руководства с целью приостановления ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации безопасности в Европе, включая замораживание запуска "Северного потока-2"; отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) и запрета экспорта в РФ высоких технологий, в частности, тех, что касаются российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

ВР призывает правительства и парламенты иностранных государств содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить оказание комплексной, в том числе военной, помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны РФ, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники двигались по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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