На внеочередном заседании в 16:00 будут рассматривать восемь законопроектов.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о назначении трех министров и проведет внеочередное заседание.

Об этом говорится в сегодняшней повестке дня работы парламента.

Так, на очередном заседании, которое начнется в 10:00, будет рассмотрен вопрос о назначении Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины, Александра Кубракова - министром инфраструктуры, а Алексея Любченко - первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики.

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Также будет рассмотрен законопроект о десоветизации законодательства Украины.

Среди прочего, в повестке дня вопрос об отчете Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года, а также законопроект о Службе военного капелланства.

Кроме того, в повестке дня законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

На внеочередном заседании, которое начнется в 16:00, будут рассматривать всего восемь законопроектов.

В частности, это законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.

Заседание Верховной Рады Украины: онлайн

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Автор: Татьяна Поляковская