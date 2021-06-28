На заседании планируется рассмотреть законопроекты, касающиеся национальной обороны, в частности о национальном сопротивлении.

Завтра по инициативе президента состоится внеочередное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Читайте такжеВ Украине сегодня отмечают 25-ю годовщину КонституцииОн отметил, что соответствующее письмо поступило в парламент от президента.

По словам Корниенко, Владимир Зеленский рекомендует Верховной Раде рассмотреть законопроекты, касающиеся национальной обороны, в частности о национальном сопротивлении.

Он отметил, что законопроект об олигархах парламент планирует рассмотреть в четверг.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об основах национального сопротивления (№ 5557), регулирующий вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему.

Согласно документу, национальное сопротивление является составной всеобъемлющей обороны Украины, включающей в себя комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в стране.

Сопротивление имеет целью максимальное привлечение граждан к действиям, направленным на сдерживание и отпор агрессии и нанесении противнику неприемлемых потерь, учитывая которые, он будет вынужден прекратить агрессию против Украины.

Кроме того, согласно документу, тероборона состоит из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.

Напомним, сегодня по случаю 25-летия принятия Конституции в парламенте состоится торжественное заседание.

Кроме того, возле парламента, на площади Конституции, сегодня установили памятный знак “Тризуб”.

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Автор: Надя Пришляк