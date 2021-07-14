Зеленский озвучил это предложение в Германии.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" не должен обсуждаться на переговорах в нормандском формате.

Об этом он рассказал в интервью "News24 Russia".

Ранее Владимир Зеленский предложил обсуждать вопрос строительства "Северного потока-2" в рамках нормандского формата, так как запуск газопровода несет потенциальную угрозу безопасности Украины.

"Нормандский формат или другие подобные форматы - это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток-2" или транзит газа через Украину", - заявил Путин.

Читайте такжеУкраине нужны гарантии в случае запуска "Северного потока-2" – ЗеленскийТакже Путин отметил, что Россия будет соблюдать контракт по транзиту газа через Украину даже после запуска газопровода.

«Северный поток-2»

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Людмила Жерновская