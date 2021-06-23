Вопрос достройки "Северного потока-2" и дальнейшего использования газотранспортной системы Украины должен рассматриваться Советом национальной безопасности Украины и правительством.

Об этом во время дискуссии "Внутренние распри или внешняя агрессия: что больше мешает остановке проекта "Северный поток-2?" сказал генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

"Что касается Северного потока-2, есть большая вероятность, что он будет построен. Поэтому надо думать, как будет функционировать наша ГТС", - указал эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году был утвержден 10-летний план развития газотранспортной системы.

"Вариант отсутствия транзита Оператором ГТС рассматривается. Но это не вопрос оператора, это вопрос страны. Поэтому СНБО, Министерство энергетики, МИД, премьер-министр должны этому вопросу уделить внимание", - выразил мнение эксперт.

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Автор: Иван Бойко