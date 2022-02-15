Некоторым российским миллиардерам и топ-чиновникам придется "спасать" из Европы свое бесценное недвижимое имущество

Роскошную мегаяхту президента России Владимира Путина, которая стоит 100 миллионов и ранее находилась в морском порту Гамбурга, эвакуировали. Это стало отличным поводом посмотреть, кому еще из российских миллиардеров и топ-чиновников придется "спасать" из Европы свое бесценное недвижимое имущество.

Об этом говорится в новом сюжете проекта "Гроші" на телеканале 2+2.

Бассейны, сауны, пуленепробиваемое стекло, десятки обслуживающего персонала, лифты, персональный кабинет для таинственного VIP-владельца и даже мини-водопад - это настоящий пентхаус на воде. 80-метровая яхта Graceful стоит 87 миллионов евро (более 2,5 млрд гривень). На этой яхте развлекается не какой-нибудь арабский шейх или миллиардер. На ней отдыхал Путин.

По данным СМИ, ранее эта яхта была в Черном море. На ней Путин, скорее всего, и встречал и принимал у себя в гостях самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына. Это было в мае прошлого года.

Путин "разжился" такой яхтой в 2014 году, в разгар военного обострения конфликта на Донбассе. Ее строили и собирали в Германии. Пока россияне страдали от бедности, их президент заказывал себе яхту.

Кроме яхты Graceful у Путина есть еще две яхты, вместе все они стоят почти 150 миллионов долларов. Не отстают от него и другие миллиардеры РФ. И как бы страна-агрессор не хвасталась тем, что ее военный флот якобы самый могущественный, на самом деле яхты "денежных мешков" Кремля стоят дороже всех вместе взятых новых российских боевых кораблей.

Конечно, российские миллиардеры швартуют свои яхты в фешенебельных портах того самого Запада, который в РФ называют "загнивающим". Однако теперь Путину больше не удастся нежиться на своих яхтах под европейским солнцем. Яхта Graseful вдруг срочно "сбежала" из Германии в Россию. Все из-за того, что она, как и другие яхты из "мощного российского флота" может попасть под серьезные санкции.

Волноваться за свои яхты нужно не только Путину. РФ могут грозить новые санкции, если Кремль решится начать вторжение в Украину. Сейчас в Гамбурге до сих пор стоит яхта миллиардера Алишера Усманова. Ему принадлежит одна из крупнейших яхт в мире, длина которой - 156 метров. Ее стоимость составляет 600 миллионов долларов. На борту - самый большой бассейн, дизельная электростанция, джакузи и даже вертолетные площадки. Яхта Усманова больше "огромной гордости" РФ - фрегата "Адмирал Горшков". Но даже она не самая большая среди тех, которые принадлежат российским миллиардерам.

Роман Абрамович является владельцем крупнейшей яхты среди россиян и третьей в мире по своим размерам. Eclipse достигает 162 метров. Такая яхта стоила Абрамовичу 400 миллионов евро. Сейчас она стоит возле Доминиканы, однако другая его яхта стоит в Барселоне. На ней есть вертолетная площадка, гараж для водного судна и многое другое.

Также в Барселоне стоит 70-метровый водный дворец Galactica Supernova. Он принадлежит российскому миллиардеру и совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову. В Европе остается и 85-метровая суперяхта главы "Роснефти" Игоря Сечина, сейчас она ходит недалеко от Марселя.

Любит яхты и миллиардер Аркадий Ротенберг - спарринг-партнер Путина по дзюдо. Однако сейчас он не может попасть в Италию, где арестовали его активы. Арестованы и две его яхты, которые пришвартованы у берегов Греции и Франции. Другое такое же судно Ротенберг спрятал от санкций. Эта яхта стоит возле Стамбула.

Осторожно пришвартовывает свою яхту и депутат Госдумы РФ от пропутинской партии "Единая Россия" Андрей Скоч. Чиновник владеет, по данным СМИ, 90-метровой яхтой за 135 миллионов долларов. Ее построили в 2013 году, стоит она сейчас в Дубае - подальше от санкций.

Миллиардеры вкладывают сотни миллионов долларов в приобретение яхты. Каждый год они платят примерно 10% от каждой яхты за их содержание. Однако больше всего они боятся не счетов за обслуживание. Санкции из-за российской агрессии могут лишить друзей Путина всех их многомиллионных "игрушек".

Ранее УНИАН уже сообщал, что экс-министр обороны Украины убежден, что в этом году РФ попытается оккупировать Черное море.

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