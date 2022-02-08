Роскошная яхта направилась в Россию.

Яхта Graceful, которая принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, оставила порт Гамбурга, где находилась несколько месяцев.

Об этом сообщает Bild.

"Это действительно был побег в страхе перед конфискацией", - отмечает издание.

82-метровую яхту Graceful построили в 2014 году за почти 87 миллионов евро. Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.

Днем ранее о пребывании в порту Гамбурга яхты Путина написала кильская ежедневная газета Kieler Nachrichten.

Через 13 часов после публикации этой информации яхта отправилась по Кильскому каналу к Балтийскому морю и России.

Очевидно, Россия опасается, что имущество Путина могут конфисковать. Как отмечает Bild, недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о суровых санкциях в случае нападения России на Украину. Глава британского МИД отметила, что "тем, кто в Кремле и вокруг него, не будет где спрятаться".

Немецкие СМИ отмечают, что яхты частных клиентов довольно часто бросают якорь в доках верфи Blohm + Voss в порту Гамбурга. Яхту Путина пришвартовали рядом с Emden - 89-метровым корветом К130 немецкого флота.

Яхта Путина была пришвартована в порту Гамбурга в сентябре 2021 года. Перед этим она якобы была размещена в Черном море. Там Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.