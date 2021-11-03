Президент России прибудет на полуостров завтра, в четверг, 4 ноября.

Владимир Путин готовится посетить оккупированный Россией Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Путин прибудет на полуостров завтра, в четверг, 4 ноября. Его визит приурочен ко Дню народного единства - российскому государственному празднику, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.

Российский президент планирует посетить Севастополь, где должен встретиться с губернатором от оккупационной власти.

Читайте также"Представить себе не могла": Меркель сделала неожиданное признание о Путине и КрымеТакже, как отмечается, оттуда по видеоконференции Путин поучаствует в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на то, что в Черное море зашел военный корабль США. По словам Путина, России необходимо делать свои оборонные системы более совершенными.

"…как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - заявил глава РФ.

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Автор: Катерина Комолова