По словам Пескова, они вызывают лишь сожаление.

Президента России Владимира Путина не затрагивают ремарки личного характера в его адрес со стороны представителей властей Украины, в частности, президента страны Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает "ТАСС".

"Нет. Путина это не затрагивает", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"Скорее, это может вызвать только сожаление. Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловероятны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - добавил пресс-секретарь главы государства.

"Путин-х.... !"- как появилась самая известная в Украине припевка

"Путин-х.... !"- припевка, которую придумали и впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове 30 марта 2014 года на совместном марше с фанами "Шахтера".

В результате российской агрессии против Украины широко распространилась, получив ряд вариаций.

Выражение приобрело популярность среди противников политики Владимира Путина как в Украине, так и за ее пределами.

"Песня про Путина" со временем распространилась во всех сферах человеческой жизни: в политике, религии, спорте, информационной сфере, медиа и народном творчестве.

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В апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

Путин же в ответ посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение главы Кремля провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.

Пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле приветствуют желание Зеленского провести переговоры с российским коллегой, но исключают обсуждение вопроса Донбасса.

Автор: Светлана Закелова