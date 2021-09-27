Нелегитимный глава Беларуси утверждает, что на украинской территории создают фактически базы НАТО.

Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявляет, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "предпринимать какие-то действия" относительно Украины.

Как сообщает сайт президента Беларуси, Лукашенко 27 сентября принял руководство силового блока с докладом об обстановке на государственной границе Беларуси.

"Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", – утверждает Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко возмутился курсом Украины в НАТО, заявив о "новом фронте""Особое внимание украинскому участку – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат НАТОвские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", – подчеркнул он.

По его словам, эта тематика неоднократно обсуждалась на встречах с Путиным.

"Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", – заявил Лукашенко.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Тогдашнему президенту Александру Лукашенко "нарисовали" победу с очень большим отрывом. Оппозиция утверждала, что власти пошли на масштабные фальсификации.

Начались акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с мирными протестующими. СМИ узнали о жертвах и пострадавших. Ряд стран мира, в том числе и Украина, не признали результаты выборов в Беларуси 2020 и не считают Лукашенко президентом.

Примечательно, что Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с "победой" на президентских выборах.

Лукашенко не раз делал недружественные заявления насчет украинского государства – утверждал, что из нашей страны в Беларусь возят оружие, грозился закрыть границу.

Ранее, в 2014 году, Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк