Геннадий Гудков уверен, что Путин никогда не передаст власть добровольно

Президент Российской Федерации Владимир Путин не подпишет пакт о капитуляции, потому что у него есть ядерное оружие. Правда, это его не убережет от своеобразного Нюрнбергского процесса.

Об этом рассказал бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Геннадий Гудков в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Путин никогда не передаст власть добровольно. Когда он уйдет по каким-то другим причинам, то все обрушится в России. Не потому, что Путин все держит, это как последняя ниточка, на которой виси груз, и когда она перегниет, то все это рухнет", - отметил политик.

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По его словам, Путина и его окружение от своеобразного Нюрнбергского процесса не убережет ядерное оружие, потому что власть перейдет в другие руки.

"Они будут отстранены от власти и тогда над ними начнется процесс. Прямой капитуляции России не будет, потому что есть ядерные бомбы. То есть не стоит ждать подписания пакта капитуляции. Путина свергнут свои же, как минимум, и это произойдет в обозримом будущем. У них нет другого варианта", - подытожил Гудков.

Как ранее сообщал УНИАН, российский оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что в окружении диктатора Путина сейчас раздумывают, как с "приличным итогом" завершить войну в Украине, тем самым "выйти сухими из воды".

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