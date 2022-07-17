По мнению Гудкова, диктатор возненавидел Зеленского сразу же, когда узнал, что тот стал президентом Украины.

Президент РФ Путин не просто "недолюбливает" президента Украины Владимира Зеленского. Он его по-настоящему ненавидит.

Об этом "24 каналу" рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Он считает, что журналисты ошибаются, когда говорят, что диктатор просто "недолюбливает" Зеленского. На самом же деле, утверждает Гудков, Путин по-настоящему ненавидит президента Украины. Эта ненависть возникла в первую же секунду, когда диктатор узнал, что Зеленский победил на президентских выборах.

"Это внутренняя природа путина. Поэтому, когда говорят, что "кажется, недолюбливает", – он на самом деле его (Зеленского - УНИАН) ненавидит", – утверждает Геннадий Гудков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что известный философ оценил слова Путина о том, что РФ "еще ничего не начинала" в Украине. Русские, вероятно, потеряли до трети всего личного состава, который первоначально собрали и направили на разгром нашей страны, отметил Фукуяма.

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